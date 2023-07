WK 2023: Frankrijk met Alaphilippe, Laporte en Coquard naar Glasgow

De Franse selectie voor het WK wielrennen 2023 in Glasgow is bekend. In de ploeg voor de wegwedstrijd van zondag 6 augustus vallen vooral de namen van Julian Alaphilippe, Christophe Laporte en Bryan Coquard op.

Op het heuvelachtige parcours in de Schotse hoofdstad zijn veel scenario’s mogelijk. Frankrijk spreidt haar kansen met tweevoudig wereldkampioen Alaphilippe en Benoît Cosnefroy als heuvelspecialisten, maar ook met machtssprinters als Laporte en Coquard. Frans kampioen Valentin Madouas is er ook bij, net als hardrijders Rémi Cavagna, Olivier Le Gac en Florian Sénéchal.

Voor de individuele tijdrit op het ‘Super WK wielrennen’ zijn Cavagna en Bruno Armiral aangewezen. De chrono staat op vrijdag 11 augustus op het programma.

Selectie Frankrijk voor WK wielrennen in Glasgow (6-12 augustus)

Elite mannen (wegrit)

Julian Alaphilippe

Rémi Cavagna

Bryan Coquard

Benoît Cosnefroy

Christophe Laporte

Olivier Le Gac

Valentin Madouas

Florian Sénéchal

Elite mannen (tijdrit)

Bruno Armirail

Rémi Cavagna