WK 2023: Filippo Ganna verlengt titel op achtervolging met fenomenaal slot

Filippo Ganna heeft zijn wereldtitel in de individuele achtervolging met succes verdedigd. In de finale versloeg hij Daniel Bigham, performance engineer bij Ganna’s ploeg INEOS Grenadiers, met een fenomenale laatste kilometer.

In de finale van de individuele achtervolging stonden Filippo Ganna en Daniel Bigham tegenover elkaar. Bigham, de performance engineer bij Ganna’s ploeg INEOS Grenadiers, staat bekend als een geweldige achtervolger en was vorig jaar wereldkampioen in de ploegenachtervolging met de Britse ploeg. Hij had een voorsprong van 0,7 seconde na de eerste kilometer en breidde deze uit tot meer dan twee seconden in de volgende twee kilometer, waardoor een sensatie in de maak leek. Echter, Ganna maakte het verschil goed met een fenomenale laatste ronde en won de titel met een minimaal verschil aan de finish (4:01,976 tegenover 4:02,030).

In de strijd om de bronzen medaille stond Filippo Ganna’s landgenoot Jonathan Milan van Bahrain-Victorious tegenover de Portugees Ivo Oliveira van UAE Emirates. Milan had een snellere start en zette Oliveira al na de eerste kilometer op een seconde achterstand. Milan vergrootte vervolgens zijn voorsprong, terwijl Oliveira moeite had om weerstand te bieden. Uiteindelijk eindigde Milan met een voorsprong van 2,6 seconden aan de finish en won daarmee de bronzen medaille.

Kwalificatie

Tijdens de kwalificatie in het middagprogramma was Ganna al de snelste in een tijd van 4:01,344 minuten. Bigham reed de tweede tijd (+1,617) en kwalificeerde zich daarmee om tegen Ganna te strijden in de finale. Milan (+5,049) en Oliveira (+5,063) behaalden de derde en vierde tijd, waardoor ze zich plaatsten voor de kleine finale om te strijden om de bronzen medaille.