WK 2023: Dubbele pech voor Annemiek van Vleuten in allerlaatste WK

Drama voor Annemiek van Vleuten: de Nederlandse heeft tweemaal te maken gekregen met pech in het WK wielrennen voor elite vrouwen. De eerste keer kon Van Vleuten de scheve situatie nog rechtzetten, maar de tweede keer lukte dat niet.

Toen Van Vleuten voor de eerste keer pech had, verliep het verhelpen van de lastige situatie overigens niet vlot. Eerst kreeg de Nederlandse renster een nieuw wiel, maar later moest ze toch nog van de fiets voor een nieuwe fiets. Van Vleuten moest vervolgens lang achtervolgen, maar kon toch nog aanhaken in het peloton.

De tweede keer pech was diep in de finale. Van Vleuten, de uittredende wereldkampioene, kreeg net voor het ingaan van de laatste ronde een lekke band. Een nieuwe fietswissel was daardoor onvermijdbaar. Deze keer lag het tempo te hoog om nog terug te keren in de kop van de koers.

