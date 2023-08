WK 2023: Don’t try this at home! Junior Sente Sentjens draait al fietsend voorwiel vast

Senne Sentjens reed tijdens het WK op de weg voor junioren mannen even met een los voorwiel. Even stoppen dus, zou je zeggen. De zoon van voormalig beroepsrenner Roy Sentjens dacht daar echter anders over. Hij had ergens een inbussleutel gekregen en probeerde het wiel al fietsend vast te draaien. Uiteindelijk lukte dat, maar er gingen wel wat acrobatische toeren aan vooraf.

De 17-jarige Sentjens eindigde uiteindelijk als veertiende in Glasgow. Hij finishte in de eerste grote groep, op ruim drie minuten van de ongenaakbare winnaar Albert Withen Philipsen.

Can't emphasis this enough

DO NOT DO THIS AT HOME!!!#GlasgowScotland2023 pic.twitter.com/4cICHiIDJn

— John Maguire 🇺🇦 (@velo_bristol) August 5, 2023