WK 2023: Anne Terpstra moet passen voor WK mountainbike

Anne Terpstra zal niet deelnemen aan het WK mountainbike. De Nederlandse, die misschien wel schaduwfavoriete was, is niet fit genoeg om in actie te komen in de short race en de cross-country. Dat laat de KNWU weten op sociale media.

“Beterschap, Anne”, voegt de KNWU nog toe. Nederland heeft met Puck Pieterse en Anne Tauber echter nog steeds kansen op medailles in beide onderdelen. De short race wordt donderdag 10 augustus gereden, twee dagen later wordt de cross-country gereden.

