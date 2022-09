WK 2022: UCI en David Lappartient beschuldigd van weren kritische journalist

De Internationale Wielerunie (UCI) en David Lappartient liggen onder vuur, nadat ze een “niet te vertrouwen” journalist zouden hebben geweerd van de WK wielrennen. Het gaat om Iain Treloar, die schrijft voor CyclingTips. De Australiër kreeg geen accreditatie voor het evenement.

De nieuwe RIDE is nu verkrijgbaar!

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Bestel nu ons najaarsnummer online en krijg hem binnen enkele dagen thuisbezorgd. Bestel hem hier

Nadat Treloar geen accreditatie voor de WK kreeg, vroeg hij op persoonlijke titel nogmaals om een perskaart, maar ook deze aanvraag werd afgewezen, meldt VeloNews. De wielerjournalist heeft in de afgelopen jaren verschillende artikelen geschreven, waarin hij kritisch onderzoek deed naar de UCI. Zo onderzocht hij de banden tussen Igor Makarov en de UCI, schreef hij over beschuldigingen van misstanden bij de evacuatie van Afghaanse atleten na de val van de regering en publiceerde hij over de relatie tussen het bestuursorgaan en de voormalige, autocratische president van Turkmenistan, Gurbanguly Berdymukhamedov.

De UCI verdedigt zich door te zeggen dat mediabedrijven maximaal slechts drie journalisten bij de kampioenschappen mogen hebben. Op een persconferentie van de UCI in Wollongong stelde Lappartient dat vastgehouden is aan het normale beleid. “Dit beleid is gepubliceerd: het zijn drie journalisten per krant en van wat ik begrijp heeft CyclingTips al drie journalisten. Elke krant is hier met drie journalisten. (…) Trouwens, elke krant is welkom, maar deze krant heeft zijn drie accreditaties voor dit evenement gebruikt, dus dat is dat.”

Lappartient: “Ik geef niet om CyclingTips“

The Guardian en SBS stellen dat meerdere mediaorganisaties meer dan drie plekken hebben gekregen. Bovendien zou de perszaal niet volledig benut zijn. VeloNews voegt daaraan toe dat Lappartient in april, in een interview met hun nieuwssite, zich negatief over Treloar heeft uitgelaten. “Er zijn altijd grote verhalen op CyclingTips, maar nooit in het voordeel van de UCI”, zei de UCI-voorzitter destijds. “Ik lees CyclingTips nooit, om eerlijk te zijn. Ik geef niet om CyclingTips. Het is geen serieuze site voor mij. We antwoorden niet op CyclingTips. Ik zal nooit antwoorden op deze gast. Hij is iemand die niet te vertrouwen is”, doelde Lappartient op Treloar.