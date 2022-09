WK 2022: Positieve coronatest brengt deelname Jai Hindley in gevaar

Jai Hindley zal het WK wielrennen in eigen land mogelijk moeten missen. De klimmer van BORA-hansgrohe heeft positief getest op het coronavirus, maar het is nog niet zeker of hij zal deelnemen aan de wegwedstrijd in het Australische Wollongong.

Het is BORA-hansgrohe dat meldt dat Hindley, die eerder dit jaar de Giro d’Italia won, positief heeft getest op corona. Dat is gebeurd na zijn deelname aan de Vuelta a España, waarin de 26-jarige klimmer afgelopen zondag tiende werd in het algemeen klassement.

“De Australische nationale ploeg zal binnenkort de definitieve beslissing nemen over de deelname van Jai”, laat BORA-hansgrohe weten. “We hopen dat Jai kan start op zijn thuis-WK.”

📋UPDATE📋

Unfortunately, @JaiHindley has tested positive for COVID19 after the Vuelta. The Australian National Team will make a final decision on Jai's #Wollongong2022 participation closer to the event.

We hope Jai will be able to participate in his home World Championships 🤞🏼 pic.twitter.com/gMe70GdZ2d

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) September 16, 2022