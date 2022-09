WK 2022: Mick van Dijke mist wegwedstrijd door positieve coronatest

Mick van Dijke was een van de schaduwfavorieten voor de wegwedstrijd bij de beloften op het WK in Wollongong, maar de renner van Jumbo-Visma verscheen niet aan de start. Dat had alles te maken met een positieve coronatest in aanloop naar de koers van vrijdagmorgen, Nederlandse tijd. Er was geen tijd meer om een vervanger op te roepen.

De 22-jarige Zeeuw heeft er niet veel last van, maar voelt zich niet fit. Eerder deze week stelde hij teleur op het WK tijdrijden U23, maar dat wijt de jongeling aan de door hem eerder aangehaalde materiaalpech. De naaf van zijn velg brak, waardoor zijn wiel tegen het frame liep. Van Dijke zit nu in quarantaine te kijken naar de koers die hij eigenlijk had moeten rijden. Wat de gevolgen zijn van zijn positieve test met betrekking tot het verlaten van Australië, is op dit moment niet bekend.

Volg de wegwedstrijd van de beloften in ons liveblog.