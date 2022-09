WK 2022: Jai Hindley kan zondag toch starten in wegrit

Jai Hindley zal komende zondag toch kunnen deelnemen aan de WK-wegwedstrijd in het Australische Wollongong. De klimmer van BORA-hansgrohe testte een kleine week geleden nog positief op het coronavirus, maar is er over vier dagen gewoon bij.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

BORA-hansgrohe liet vorige week weten dat Hindley, die eerder dit jaar de Giro d’Italia won, een coronabesmetting had opgelopen. Dat is gebeurd na zijn deelname aan de Vuelta a España, waarin de 26-jarige klimmer tiende werd in het algemeen klassement.

“De Australische nationale ploeg zal binnenkort de definitieve beslissing nemen over de deelname van Jai. We hopen dat hij kan starten op zijn thuis-WK”, gaf zijn werkgever aan. Er is nu goed nieuws uit het Australische kamp, want volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist Sophie Smith kan Hindley zondag gewoon meedoen aan de wegrit.