WK 2022: Dit zijn de Nederlandse selecties bij de vrouwen

Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk en Shirin van Anrooij rijden op het WK wielrennen in Australië de dubbel. Zij zijn door bondscoach Loes Gunnewijk opgesteld voor het WK tijdrijden (18 september) en het WK op de weg (24 september). Van Dijk verdedigt in Wollongong haar wereldtitel tijdrijden van vorig jaar.

Voor de wegwedstrijd zijn de drie tijdrijdsters dus ook geselecteerd. Dan voegen ook Marianne Vos, Demi Vollering, Floortje Mackaij en Riejanne Markus zich bij de Nederlandse selectie. Dat betekent dat Gunnewijk sprintster Lorena Wiebes thuislaat op het heuvelachtige rondje in Wollongong.

“Het parcours van de wegwedstrijd is te zwaar voor de echte sprinters met circa 2.600 hoogtemeters in totaal. In de eerste lus krijgen de rensters de Mount Keira voorgeschoteld, een klim van 8,5 kilometer. Vervolgens rijden zij zes keer het Wollongong City Circuit waar de Mount Pleasant in is opgenomen. Dat is een klim die lijkt op de Cauberg maar nog wat steiler is”, aldus de bondscoach.

Nederland rekent in de wegwedstrijd dan ook op Tourwinnares Van Vleuten en groenetruiwinnares Vos. “Annemiek heeft op zowel klim- als lastige klassiekerparcoursen getoond voor de winst te kunnen gaan. Met Marianne hebben we een troef voor de finale waarin de punchers meer naar voren kunnen komen”, zegt Gunnewijk.

Niet voor niets is ook Shirin van Anrooij opgesteld. Voor het eerst worden er namelijk U23-titels uitgereikt, al rijden de beloften vrouwen geen eigen wedstrijd. “Maar we hebben puur de elitetitel als inzet”, aldus Gunnewijk. “Op de tijdrit kan Shirin wel hoge ogen gooien in de categorie U23, maar in de wegwedstrijd heb ik puur gekeken naar de sterkst mogelijke groep, die we zeker nodig zullen hebben in een wedstrijd die naar verwachting lastig te controleren gaat zijn.”

Individuele tijdrit vrouwen (zondag 18 september)

Shirin van Anrooij

Ellen van Dijk

Annemiek van Vleuten

Wegwedstrijd vrouwen (zaterdag 24 september)

Shirin van Anrooij

Ellen van Dijk

Floortje Mackaij

Riejanne Markus

Annemiek van Vleuten

Demi Vollering

Marianne Vos