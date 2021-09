WK 2021: Voorbeschouwing Mixed Relay ploegentijdrit

Woensdag keert de Mixed Relay ploegentijdrit terug op het WK-programma. Tussen badplaats Knokke-Heist en Brugge binden de mannen en vrouwen voor de tweede keer in de historie de strijd aan om de regenboogtrui op dit nog jonge onderdeel. In 2019 pakte Nederland goud. Gaat het de oranjeploeg lukken om opnieuw te winnen? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Het WK Mixed Relay ploegentijdrit is pas aan zijn tweede editie toe, maar er wordt al veel langer in ploegverband gereden tijdens de wereldkampioenschappen wielrennen. Dat gebeurde in 1962 voor het eerst, twee jaar nadat het onderdeel aan het programma van de Olympische Spelen van Rome was toegevoegd. De ploegentijdrit voor amateurs was destijds een van de drie onderdelen die op de weg werden afgewerkt, naast de wegkoersen voor professionals en amateurs die in dat jaar werden gewonnen door respectievelijk de Fransman Jean Stablinsky en Renato Bongioni uit Italië.

Het hagelnieuwe WK-onderdeel werd in 1962 onder snikhete omstandigheden verreden op het Roncadella-circuit in Brescia, op een vlak parcours met brede wegen van 56 kilometer dat twee keer moest worden afgelegd. Daarmee was deze strijd tegen de klok twaalf kilometer langer dan die op de Spelen van Rome, waar Italië het goud pakte vóór die gesamtdeutsche Mannschaft (een ploeg met renners uit zowel Oost- als West-Duitsland), de Sovjet-Unie en Nederland. Negentien landen gingen om de drie minuten in ploegen van vier renners van start; de oranjeploeg startte als zesde, drie minuten voor België.

Colorado Springs, 1986 - foto: Cor Vos Colorado Springs, 1986 - foto: Cor Vos Goodwood, 1982 - foto: Cor Vos Goodwood, 1982 - foto: Cor Vos Nürburg, 1978 - foto: Cor Vos Nürburg, 1978 - foto: Cor Vos

Uiteindelijk was het de Italiaanse ploeg die voor hun tienduizend schreeuwende landgenoten de wereldtitel veroverde. Mario Maino, Antonio Tagliani, Dino Zandegu en Danilo Grassi kenden het parcours van haver tot gort en reden in 2:28:48 uur naar de bloemen. Een regenboogtrui kregen ze immers niet, omdat die alleen na de individuele koersen werden uitgereikt. Nederland rekende vooraf op een zevende of achtste plaats, maar werd op iets meer dan drie minuten vijfde met Cor Schuuring, die de zieke Gerrie Wisseling verving, Kees Snepvangers, Jan Schöder en Cees van Espen. België werd slechts zestiende.

De olympische jaren uitgezonderd werd het WK ploegentijdrit voor nationale ploegen tot aan 1994 verreden, tot het onderdeel wegviel met de introductie van de individuele tijdrit. De Italianen waren niet alleen de eerste keer succesvol, in totaal zeven keer mochten zij het hoogste treetje van het podium beklimmen: vaker dan welk land dan ook. Nederland was driemaal de beste: in 1978 in Nürburg met Guus Bierings, Bert Oosterbosch, Bart van Est en Jan van Houwelingen, in 1982 (in Goodwood) met Maarten Ducrot, Gerard Schipper, Gerrit Solleveld en Frits van Bindsbergen en in 1986 (in Colorado Springs) met Tom Cordes, Gerrit de Vries, John Talen en Rob Harmeling.

Ook België staat op het palmares. In 1971, het jaar dat Eddy Merckx zijn tweede wereldtitel bij de profs veroverde, klopten Gustaaf Hermans, Gustaaf Van Cauter, Louis Verreydt en Ludo Van der Linden het Nederlandse kwartet met 37 seconden. Na achttien jaar keerde de ploegentijdrit terug op de WK-agenda, deze keer als wedstrijd voor commerciële ploegen. Het zestal hardrijders van Omega Pharma-Quick Step eiste de eerste zege voor zich op en de ploeg die tegenwoordig als Deceuninck-Quick-Step rondtoert, zou het kampioenschap tijdrijden ook in 2013, 2016 en 2018 naar zich toetrekken. In de tussenliggende jaren wonnen BMC (twee keer) en Sunweb.

Na zeven edities werd de ploegentijdrit voor commerciële ploegen afgevoerd, om een jaar later te worden vervangen door een gemengde competitie: een nieuw idee van de UCI, waarbij mannen en vrouwen de krachten bundelen in de strijd om de medailles en de regenboogtrui.

Alle winnaars WK wielrennen – mixed relay

2019: Nederland

* de editie van 2020 werd geschrapt

Vorig jaar

Eigenlijk zou het WK wielrennen vorig jaar worden gehouden in Zwitserland, maar als gevolg van de coronamaatregelen werd uitgeweken naar het Italiaanse Imola. Daarbij kwam de Mixed Relay te vervallen, net als de koersen voor de junioren en beloften. Daardoor bleven Koen Bouwman, Jos van Emden, Bauke Mollema, Lucinda Brand, Riejanne Markus en Amy Pieters een jaar extra de regerende wereldkampioen op het jonge onderdeel. Het Nederlandse zestal had in Harrogate immers de eerste stapel regenboogtruien veroverd. We blikken nog eens kort terug op die zondag 22 september, de eerste dag van het wereldkampioenschap.

Nederland werd in 2019 al als de belangrijkste kanshebber gezien voor goud. Ruim een maand eerder was de oranjeploeg in eigen land, in Alkmaar, namelijk al de eerste Europese kampioen geworden op het nieuwe onderdeel. Met Lucinda Brand op de plek van Floortje Mackaij en Jos van Emden op de plaats van Ramon Sinkeldam bond het Nederlandse zestal de strijd aan met negen andere landen en een samengestelde UCI-selectie, die bestond uit de Trinidadiaanse Teniel Campbell, de Argentijnse Fernanda Yapura, de Wit-Russische Anastasiya Kolesava, de Canadees Ben Katerberg, de Ier Dillon Corkery en de Tsjech Petr Kelemen.

De opleidingsploeg van de UCI mocht het spits afbijten van de 27,6 kilometer lange tijdrit, maar kon geen potten breken. De Britse mannen en vrouwen wisten de eerste richttijd neer te zetten. Zij zagen vervolgens Slovenië, dat aantrad met o.a. Tadej Pogačar, Zwitserland (dat kampte met pech), Frankrijk en Denemarken de tanden stukbijten op hun 39:18 minuten. Het laatste blok werd gekleurd door Italië, Duitsland en Nederland. Bouwman, Van Emden en Mollema waren sneller dan iedereen aan het wisselpunt, waarna Brand, Markus en Pieters het goud en de regenboogtrui voor de oranjeploeg zeker stelden.

Uitslag WK wielrennen – mixed relay 2019

Nederland – 27,6 km in 38m27s

– Koen Bouwman

– Lucinda Brand

– Jos van Emden

– Riejanne Markus

– Bauke Mollema

– Amy Pieters

Duitsland – op 23s

Groot-Brittannië – op 51s

4. Italië – op 56s

5. Frankrijk – op 1m23s

Wedstrijdverslag

Parcours

Dat het parcours van het WK Mixed Relay een stuk langer is dan twee jaar geleden, valt meteen op. In Harrogate moesten zowel de mannen als de vrouwen veertien kilometer rijden, goed voor een totaal van 28 kilometer. Dit jaar bedraagt de totale afstand van het jonge onderdeel 44,5 kilometer. Ook anders: de mannen en vrouwen leggen weliswaar ongeveer dezelfde afstand af (22,5 om 22 kilometer), maar volgen een andere route. Net als alle andere ritten tegen de klok in dit WK begint de tijd te lopen in Knokke-Heist en wordt de klok stilgezet in Brugge.

Eerst rijden de mannen, die net als in de individuele tijdritten opstellen aan het Noordzeestrand in Knokke-Heist, ter hoogte van het casino. Na een stuk van anderhalve kilometer langs het strand wordt het centrum van de badplaats aangedaan. Vervolgens trekt de route het binnenland van West-Vlaanderen in. Waar de individuele tijdrit voor elite-mannen via Westkapelle en Oostkerke naar Dudzele ging, gaat de route van de Mixed Relay vanuit Westkapelle direct naar Dudzele. Na veertien kilometer wordt de eerste tussentijd opgenomen.

Vervolgens gaat het parcours parallel aan het Boudewijnkanaal naar Brugge, waar de vrouwen de mannen aflossen voor de laatste 22 kilometer. De vrouwen rijden niet terug naar Knokke-Heist, maar maken een lus die eerst naar de Uilenspiegelstad en WK-dorp Damme leidt. Daarna rijden de rensters in noordwestelijke richting naar Dudzele. Daar wordt na 36,1 kilometer opnieuw een tussentijd genoteerd. De laatste acht-en-een-halve kilometer terug naar Brugge is dezelfde als de mannen hebben afgelegd. Aan de finish telt de eindtijd van de tweede renster.

Datum: woensdag 22 september

Start: 13.45 uur (eerste ploeg)

Finish: 16.45 uur (laatste ploeg)

Afstand: 44,5 kilometer

Favorieten

Twee jaar geleden in Harrogate begon het WK met de Mixed Relay. Omdat de focus van de pure tijdrijders op de individuele tijdrit lag die een paar dagen later werd verreden, wilden zij echter hun kansen niet op het spel zetten op de ploegentijdrit. Beide disciplines zijn dit jaar omgedraaid: de tijdritten voor mannen en vrouwen werden voor zondag en maandag gepland en de gemengde tijdrit voor woensdag. “Als we beginnen met de tijdrit, zal dat de deelnemers toelaten om later ook deel te nemen aan de Mixed Relay. De interesse zal daardoor nog meer stijgen”, klinkt het.

Die gedachte van de UCI lijkt effect te hebben op het WK in Vlaanderen, want onder meer Filippo Ganna en Stefan Küng staan namens Italië en Zwitserland ingeschreven voor de ploegentijdrit. De favorietenrollen zijn lastig te verdelen. Landen hebben soms wel een vaste kern renners voor deze discipline, maar geen vaste teams. Ook zijn het wereldkampioenschap van 2019 en de Europese kampioenschappen van 2019, 2020 en 2021 de enige referenties voor dit nummer. Natuurlijk gaan we wel een poging wagen!

Als kersvers Europees kampioen is Italië de te kloppen ploeg. Eerder deze maand vergewisten de Italianen zich van de Europese titel door de vlakke 44,8 kilometer lange tijdrit 21 seconden sneller af te leggen dan de Duitsers en 26 seconden dan de Nederlanders. Van de EK-ploeg is De Marchi niet van de partij; in Vlaanderen neemt Edoardo Affini, negende in de individuele tijdrit, zijn plaats in. Filippo Ganna is de grote motor in de ploeg. Pippo prolongeerde afgelopen weekend zijn wereldtitel op de individuele tijdrit en verkeert dus in hoogvorm.

Nederland heeft een traditie op de ploegentijdrit en onderstreepte dat nog maar eens door bij de introductie van de Mixed Relay in 2019 zowel Europees als wereldkampioen te worden. Het EK in het coronajaar 2020 liet de oranjeploeg aan zich voorbijgaan, maar op het EK eerder deze maand was het team weer van de partij en werd brons behaald. Op het WK nemen Koen Bouwman, Jos van Emden en Bauke Mollema het eerste deel voor hun rekening. Wat de vrouwen betreft kan de bondscoach Anna van der Breggen, Ellen van Dijk en Annemiek van Vleuten opstellen.

Ook Duitsland kan goede cijfers overleggen in de jonge geschiedenis van de Mixed Relay. In 2019 eindigden de Duitsers zowel op het EK als het WK tweede achter Nederland. Vervolgens wonnen de Duitsers in 2020 het EK en onlangs waren zij weer tweede op het EK in Trentino. Bij de mannen wordt gerekend op viervoudig wereldkampioen Tony Martin, die aan zijn laatste seizoen bezig is, en Max Walscheid die de stiel ook onder de knie heeft. Met Lisa Brennauer, Lisa Klein en Mieke Kröger staat ook een sterke vrouwenploeg aan de start.

België haalde het podium nog niet op de Mixed Relay, maar met de ploeg die in eigen land wordt opgesteld behoort de top-3 tot de mogelijkheden. Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts en Yves Lampaert zijn erkende tijdrijders en ook man in vorm Ben Hermans heeft een goede tijdrit in de benen: onlangs won hij nog de tijdrit in de Tour Poitou-Charentes. Ook de Belgen brengen een sterke groep vrouwen aan de start met baan- en wegrensters Shari Bossuyt, Jolien D’hoore en Lotte Kopecky.

De Mixed Relay kon al snel op positieve reacties rekenen van de Angelsaksische landen, net die landen die al zoveel kleppers voortbrachten op de achtervolging op de baan. Twee jaar geleden reed Groot-Brittannië al naar brons op het thuis-WK in Harrogate. Van die ploeg staan de baan- en wegrenners John Archibald en Daniel Bigham opnieuw aan de start, net als Anna Henderson en Joscelin Lowden. Met ook Canyon SRAM-renster Alice Barnes en zesvoudig Brits kampioen tijdrijden Alex Dowsett is dit een selectie om wederom rekening mee te houden.

Ook voor Zwitserland moet het podium binnen de mogelijkheden liggen. Met Stefan Bissegger en Stefan Küng hebben de Zwitsers twee echte hardrijders in huis. Muni Bissegger brak dit seizoen door met zeges in de tijdritten van Parijs-Nice en de Benelux Tour, terwijl Küng zijn Europese titel verlengde door Filippo Ganna en Remco Evenepoel te kloppen. Mauro Schmid is de derde man in de ploeg en baarde dit jaar opzien met een zege in de Giro. Bij de vrouwen rekenen de Zwitsers op Marlen Reusser, de nieuwe Europese kampioene tijdrijden.

De Deense ploeg werd in het weekend hard geraakt door het overlijden van voormalig profrenner Chris Anker Sørensen. Ondanks de verdrietige omstandigheid wist Kasper Asgreen naar de vierde plek te rijden in de individuele tijdrit. Asgreen is woensdag echter geen onderdeel van het Deense zestal. Emma Norsgaard is dat wel: het wordt voor de getalenteerde renster vooral een speciale dag want ze rijdt samen met haar broer Mathias Norsgaard en haar vriend Mikkel Bjerg. Amalie Dideriksen, Julie Leth en man in vorm Magnus Cort maken de ploeg compleet.

Frankrijk deed aan iedere internationale Mixed Relay mee, maar dat heeft het land tot op heden nog geen podiumplaats opgeleverd. Vergeleken met het EK in Trentino is de Franse ploeg vrijwel volledig anders – alleen Benjamin Thomas maakte ook deel uit van het team dat vierde werd na Italië, Duitsland en Nederland. Thomas moet samen met Coralie Demay voor de nodige ervaring zorgen in de selectie met verder de vroege twintigers Marion Borras (23), Clara Copponi (22), Thomas Denis (24) en Valentin Tabellion (22).

Bij het schrijven van deze voorbeschouwing was de definitieve Russische ploeg nog niet bekend. De Russen schreven wel onder andere Tatiana Antoshina, Tamara Dronova, Margarita Syradoeva, Artem Ovechkin en Petr Rikunov in, die in Trentino zesde werden tijdens het EK. Ook WorldTour-renners Pavel Sivakov en Aleksandr Vlasov staan op de entrylist, maar of zij de ploegentijdrit doen is nog niet bekend. Naar de vorm van Vlasov is het gissen: sinds zijn opgave in de Vuelta koerste hij niet meer. Sivakov werd na de Vuelta nog negende in de wegkoers op het EK.

Spanje reed ook in 2019 het WK Mixed Relay, maar bleef toen steken op de tiende plaats – van de elf deelnemende landen. Van de renners die de Spanjaarden hebben ingeschreven voor deze WK-koers worden in principe geen wonderen verwacht. De Verenigde Staten hebben onder anderen Brandon McNulty en Neilson Powless aangemeld bij de mannen en Coryn Rivera en Leah Thomas bij de vrouwen. Het is afhankelijk van de deelname van deze namen of de VS kans maken op een mooie uitslag. De Verenigde Staten reden het WK nog niet.

Dan resten er nog drie ploegen. Oostenrijk rekent op onder anderen Lukas Pöstlberger en Tobias Bayer bij de mannen. Bij Polen is Maciej Bodnar een van de opties voor de Mixed Relay. Tot slot verschijnt ook een jonge ploeg van het UCI Centre Mondial du Cyclisme aan de start, waarvoor de Letse Akvilė Gedraitytė, de Eritrese Desiet Kidane, de Wit-Russische Anastasiya Kolesava, de Slowaakse Tereza Medveďová, de Burkinees Paul Daumont, de Rwandees Jean Eric Haimana, de Lesothaan Tumelo Makae en de Syriër Ahmad Badreddin Wais zijn aangemeld.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Italië

** Duitsland, Nederland

* België, Groot-Brittannië, Zwitserland

Website organisatie

Deelnemerslijst

WK 2021: Programma en uitslagen (WielerFlits)

Weer en TV

Woensdag blijft het droog en kan nog volop van de zon worden genoten. In Knokke-Heist loopt de temperatuur ’s middags op tot 17 graden en waait een matige wind, aan windkracht 3. In Brugge kan de thermometer zelfs 20 graden aangeven. De renners en rensters gaan dus een mooie nazomerdag tegemoet!

Het WK Mixed Relay ploegentijdrit is rechtstreeks te zien op televisie. De wedstrijd is vanaf 14.15 uur live te bekijken op Sporza op één en via de Eurosport Player. Eurosport 1 schakelt om 14.20 uur over naar de koers. Ook is de strijd tegen de klok live te volgen via de Nederlandse publieke omroep, in verband met de algemene politieke beschouwingen vanaf 14.45 uur op NPO 2.