WK 2021: Tsjechië rekent op Stybar, Cerny en Vakoc in Vlaanderen

De Tsjechische selectie voor het WK wielrennen in Vlaanderen is bekend. De wegploeg bij de mannen bestaat uit Zdeněk Štybar, Petr Vakoč, Josef Černý en Michael Kukrle. Černý staat zondag ook aan de start van de individuele WK-tijdrit.

Štybar heeft binnen de Tsjechische selectie de meeste ervaring als het aankomt op WK’s. Het is voor de 35-jarige klassiekerspecialist zijn negende deelname aan het WK. Štybar was er in 2012 al bij in Valkenburg, maar wist ook in de daaropvolgende edities niet echt te schitteren namens Tsjechië. In 2017 werd hij in Bergen veertiende, twee jaar later werd hij in Yorkshire dertiende.

Ook Černý en Vakoč kunnen wellicht een rol van betekenis spelen in Leuven. Černý komt zelfs twee keer in actie tijdens het WK, aangezien hij is opgeroepen voor de individuele tijdrit van zondag 19 september. De 28-jarige Černý, die normaal uitkomt voor Deceuninck-Quick-Step, deed vorig jaar ook al mee aan het WK tijdrijden maar kwam toen niet verder dan een 23ste plaats.

Selectie Tsjechië voor het WK wielrennen 2021

Wegkoers elite-mannen

Josef Černý

Michael Kukrle

Zdeněk Štybar

Petr Vakoč

Tijdrit elite-mannen

Josef Černý

Wegkoers elite-vrouwen

Jarmila Machačová