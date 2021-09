WK 2021: Sam Bennett trekt zich terug voor wegkoers

Sam Bennett heeft zich teruggetrokken voor de wegkoers op het WK wielrennen in Vlaanderen, die zondag wordt verreden. Volgens de Ierse sprinter, die aan het eind van het seizoen overstapt van Deceuninck-Quick-Step naar BORA-hansgrohe, kan hij weer pijnvrij koersen, maar is een wedstrijd over 260 kilometer momenteel nog een stap te ver.

“Het is altijd een eer om Ierland te vertegenwoordigen op het internationale podium. Maar helaas is het dit jaar niet mogelijk om deel te nemen aan de wereldkampioenschappen op de weg”, laat hij via de Ierse wielerbond weten. “Ik ben erg blij dat ik weer pijnvrij kan koersen en met elke koers weet ik dat mijn conditie en koersscherpte verbeteren. Maar in dit stadium is een slopende koers van meer dan 260 kilometer waarschijnlijk een stap te ver.”

Door de absentie van Bennett bestaat de Ierse ploeg zondag uit Eddie Dunbar, Rory Townsend en Ryan Mullen.