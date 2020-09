WK 2020: Nederland bouwt wegploeg rond Tom Dumoulin maandag 14 september 2020 om 19:35

Tom Dumoulin is op het aankomende WK wielrennen in Italië de kopman namens de Nederlandse ploeg. De renner van Jumbo-Visma zou aanvankelijk het kopmanschap delen met Bauke Mollema, maar de Groninger is uitgeschakeld met een arm- en polsbreuk. Bondscoach Koos Moerenhout heeft vandaag het Nederlandse achttal bevestigd.

Dumoulin krijgt in de omgeving Imola, waar een parcours met bijna 5.000 hoogtemeters is uitgestippeld, drie ploeggenoten van Jumbo-Visma met zich mee: Robert Gesink, Antwan Tolhoek en Pascal Eenkhoorn. Namens INEOS Grenadiers is Dylan van Baarle van de partij en Trek-Segafredo vaardigt de ervaren Pieter Weening af. Team Sunweb-renners Sam Oomen en Martijn Tusveld maken de selectie compleet.

Dat Mathieu van der Poel niet mee zou doen, was eerder vandaag al bekendgemaakt. De Nederlands kampioen vindt het parcours in Italië te zwaar. Wilco Kelderman bereidt zich voor op de Giro d’Italia, evenals Steven Kruijswijk, die ook nog altijd herstellende is van zijn val in de Dauphiné.

‘Tom zal nog altijd als troef uitgespeeld worden’

“We missen met de geblesseerde Bauke Mollema een mogelijke troef, waarvan ik verwacht had dat hij op dit parcours prima tot zijn recht zou komen”, begint Moerenhout zijn uitleg over de selectie. “Bauke zou met Tom Dumoulin de kopman voor de wegwedstrijd zijn. Zijn noodgedwongen afzegging verandert onze tactiek wel enigszins. Tom zal nog altijd als troef uitgespeeld worden, maar we kunnen met deze groep met een open blik naar de koers kijken.”

“Met coureurs die allemaal in prima doen zijn momenteel en op dit WK, waar het nauwelijks vlak is, goed uit de voeten kunnen. In de tijdrit rijden we met Tom Dumoulin en Jos van Emden. Tom is al eens wereldkampioen geweest op dit onderdeel en kan zeker hoge ogen gooien. Wel houden we nog een slag om de arm over zijn deelname die hangt af van hoe hij de Tour de France heeft verteerd. Daarnaast hebben we ook met Jos een sterk ijzer in het vuur”, legt Moerenhout uit.

Selectie Nederland voor het WK wielrennen 2020 (27 september)

Tom Dumoulin

Robert Gesink

Antwan Tolhoek

Pascal Eenkhoorn

Dylan van Baarle

Pieter Weening

Sam Oomen

Martijn Tusveld

Selectie Nederland voor het WK tijdrijden 2020 (25 september)

Tom Dumoulin

Jos van Emden