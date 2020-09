WK 2020: Italiaanse bondscoach maakt voorselectie van 13 renners donderdag 17 september 2020 om 08:32

De Italiaanse bondscoach Davide Cassani heeft een voorselectie van dertien renners gepresenteerd voor het WK wielrennen in het eigen Imola. Onder hen natuurlijk ook ervaren rotten zoals Vincenzo Nibali, Diego Ulissi en Damiano Caruso. Vijf renners moeten nog afvallen.

Italië mag op het lastige parcours in de omgeving van Imola acht renners sturen voor de wegrit van 27 september. Voor Andrea Bagioli, Fausto Masnada, Nicola Conci, Gianluca Brambilla, Matteo Fabbro en Davide Formolo zou een oproep hun debuut betekenen in ‘La Maglia Azzura’.

Voor de WK-tijdrit van 25 september is Cassani er al uit. Specialisten Filippo Ganna (winnaar van de afsluitende tijdrit in Tirreno-Adriatico, red.) en Edoardo Affini mogen zich bewijzen in de proef tegen de klok.

Bij de vrouwen heeft Italië ook een ruime voorselectie voor de tijdrit van 24 september en de wegrit van 26 september, die teruggebracht moet worden naar zeven. Onder hen Elisa Longo Borghini, Elena Cecchini en Tatiana Guderzo.

Voorselectie Italië voor het WK wielrennen 2020 (27 september)

Andrea Bagioli

Alberto Bettiol

Gianluca Brambilla

Damiano Caruso

Sonny Colbrelli

Nicola Conci

Matteo Fabbro

Davide Formolo

Fausto Masnada

Gianni Moscon

Vincenzo Nibali

Diego Ulissi

Giovanni Visconti

Selectie Italië voor het WK tijdrijden 2020 (25 september)

Edoardo Affini

Filippo Ganna