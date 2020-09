Annemiek van Vleuten reist naar WK in Imola: “Ik ga rijden, dat denk ik wel” donderdag 24 september 2020 om 11:34

Annemiek van Vleuten gaat zaterdag van start op het WK wielrennen voor vrouwen. De titelverdediger van Yorkshire, die vorige week haar pols brak in de Giro Rosa, reist vandaag naar Italië om zich aan te sluiten bij de Nederlandse ploeg. “Ik ga rijden, dat denk ik wel. Ik ga het vrijdag bekendmaken, maar gisteren was heel hoopgevend”, zegt ze tegen de NOS.

Van Vleuten kon de afgelopen dagen de training weer hervatten, met een speciale brace om haar geopereerde pols. “Ik heb gisteren getraind en een goede test gedaan. Dat was heel veelbelovend”, aldus Van Vleuten. “Ik kon nog niet 100 procent aan mijn stuur trekken op een klim. En een heel felle demarrage zat er nog niet in, maar als ik zie hoe snel ik herstel dan verwacht ik dat het zaterdag een heel stuk beter ga zijn.”

Bondscoach Loes Gunnewijk hoeft haar selectie niet te wijzigen. “Dat is ook een reden dat ik dit doe. Als wereldkampioen van vorig jaar heb ik een startplek op naam, die kan ik niet doorgeven aan iemand anders”, aldus de renster van Mitchelton-Scott.

Geen tijdrit: “Maximaal rust voor mijn pols”

Aanvankelijk was Van Vleuten ook aangewezen voor de WK tijdrit van vandaag. “Ik heb overwogen om de tijdrit te rijden, maar in overleg met mijn trainer heb ik besloten om twee dagen extra herstel te nemen. De tijdrit had ik moeten verkennen en daarvoor had ik eerder moeten afreizen. Nu heb ik mijn pols maximaal rust kunnen geven. Ik achtte mij niet in staat om daarin een 100 procent prestatie te leveren”, zegt ze.

“Daarnaast wist ik dat Ellen van Dijk op de reservelijst stond, echt op een parcours voor haar. Ik hoop echt dat zij het heel goed gaat doen. Het voelde niet goed om die plek in te nemen met deze hand. Zaterdag neem ik niemands plek in, dus dat voelde beter”, aldus Van Vleuten.