‘Wissels in de Tour een zeer slecht idee, maar waarom geen extra transferwindow ervóór?’

Podcast Het is niet een compleet nieuw idee: wissels toestaan in grote rondes voor teams, die al vroeg te maken krijgen met uitvallers. Teammanager van Movistar Eusebio Unzué wierp recent dit balletje weer eens op. Het controversiële idee kan op de nodige kritiek rekenen, maar krijgt ook bijval. In de WielerFlits Podcast laten Maxim, Youri en Raymond hun eigen licht erop schijnen.



Dat het idee op dit moment van Eusebio Unzué komt is volgens Maxim wel te begrijpen. De teammanager van Movistar zag vorig jaar in de Tour de France zijn kopman al in de openingsrit uit de grote ronde stappen. Kans op eindwinst was hierdoor verkeken. Maar wat vinden de mannen er zelf van? Raymond opent het bal.

“Mijn mening blijft hetzelfde. Een van de fysieke uitdagingen van een grote ronde is dat je drie weken moet overleven. Dat betekent zowel fysiek als mentaal. Valpartijen.. Ziektes.. Je moet dat allemaal zien te overleven. Ik denk dat je anders het principe helemaal gaat veranderen. Je gaat ook geen Elfstedentocht, waar je als ploeg gaat werken voor één schaatser en dat je dan bij elke stad iemand kunt wisselen. Zo werkt het niet.”

Raymond voorziet ook andere problemen van een mogelijke wissel. Ploegen kunnen het gaan gebruiken als tactische omzetting in plaats van een noodlottige noodzaak. “Ik kan me best wel voorstellen dat Unzué wel zou willen wisselen als je daar je kopman kwijtraakt. Maar ik wil het toch ook niet zien dat je straks in de derde week van de Tour al je renners voor het vlakke eruit kan halen. En dan alleen maar klimmers nog erin gaat zetten. Volgens mij ga je daarmee de sport geen goed doen.”

Ook voor Youri zitten er te veel haken en ogen aan het voorstel voor een wissel in de grote rondes. “Ik vind het nogal een gek idee. Stel je wil wisselen na bijvoorbeeld twee weken. Welke tijd krijg je dan als wissel? Het zou zelfs tactisch kunnen zijn. Stel Mas staat er goed voor en er komt nog een tijdrit. Als je dan – als voorbeeld – Evenepoel in de ploeg hebt, dan wissel je hem voor Evenepoel. Dan krijg je een heel gek iets, wat ik helemaal niet zie zitten.”

Mini-transferwindow

Youri oppert nog wel een ander idee, waar hij zich wel in kan vinden. “Waar ik wel meer voor voel, is een transfer window net voor de Tour. Als je bijvoorbeeld een kopman hebt, die om wat voor reden dan ook uitvalt in begin juni of in mei. Dat je dan nog een mogelijkheid krijgt als ploeg om nog een nieuwe renner te halen.”

Het verhaal van Youri kan op weinig steun van Raymond rekenen. Hij begint al nee te schudden. “Nee, dat zie ik helemaal niet zitten. Juist richting die grote rondes zien we de laatste jaren nog maar drie of vier ploegen meedoen voor de eindzege. Ga je zo’n transferwindow in het leven roepen, dan zijn de rijkere ploegen weer in staat om bij de armere ploegen een toprenner weg te halen. Het gaat zo een nog grotere denivellering teweeg brengen.”

Ten slotte probeert Maxim nog wel Youri bij te springen. Hij denkt ook aan het financiële plaatje voor de kleinere ploegen. “Het is wel een grote financiële impulsvoor die kleinere ploegen. Je moet hem dan wegkopen. Én je kunt het ook andersom draaien. Kijk eens naar UAE Emirates met wat voor een selectie die naar de Tour gaan. Er gaat van alles nog gebeuren. Er gaan renners blij en wat minder blij worden. Daar heb je drie man, die daar in de Tour kopman zouden kunnen zijn. Het zou dan kunnen zijn dat zij eigenlijk last minute kunnen zeggen: ‘nou, ik wil weg.’ Want die kan nog bij een mindere ploeg, als kopman daar naar de Tour toe gaan.”

