Wintertrainingskampen in Spanje: Welke WorldTour-ploeg verblijft waar?

Het wegseizoen lijkt nog ver weg, maar de WorldTour-profs bereiden zich de komende weken en maanden natuurlijk al voor op de eerste wedstrijden. Waar doen ze dat? In Spanje, zo blijkt. In dit land organiseren alle achttien WorldTour-formaties de komende periode een teamtrainingskamp. Hieronder vind je welke ploeg waar zit.

EF Education-EasyPost heeft de meest noordelijke uitvalbasis van alle WorldTour-ploegen: Girona, aan de Costa Brava. Al een stuk zuidelijker, maar ook nog relatief ver verwijderd van andere teams, vinden we Alpecin-Deceuninck. De ploeg van de gebroeders Roodhooft verblijft in Benicassim, in het noorden van de regio Valencia.

De meest populaire provincie ligt ook in de regio Valencia, maar wel een stukje zuidelijker. Het gaat hier natuurlijk om Alicante. Hier vinden we onder andere het welbekende Calpe, waar Quick-Step-Alpha Vinyl, Team DSM en Trek-Segafredo hun tenten opslaan. Het drukst zal het echter zijn in het nabijgelegen Altea. Arkéa-Samsic, Astana Qazaqstan, Bahrain Victorious, Groupama-FDJ en BikeExchange-Jayco hebben voor deze plaats gekozen.

Eveneens in de regio Alicante bevinden zich Gandia (AG2R Citroën), La Nucia (UAE Emirates), L’Albir en Denia, waar Cofidis en het Nederlandse Jumbo-Visma bivakkeren. Helemaal in het zuiden van Spanje, in Almeria, zullen de renners van Movistar werken aan hun conditie. Tot slot, is er uiteraard nog Mallorca. Op dit eiland zijn de troepen van BORA-hansgrohe en INEOS Grenadiers te vinden.