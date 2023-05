Winnende Thijssen looft ‘beste ploeg ter wereld’: “Hoe ze reden, echt kippenvel”

Gerben Thijssen moest afgelopen zaterdag in de Van Merksteijn Fences Classic nog zijn meerdere erkennen in Caleb Ewan, vandaag waren de rollen omgedraaid in de Ronde van Limburg. De Belg rekende na een machtssprint af met de Australiër. “Dit is echt fantastisch, vorig jaar kwam ik hier nog ten val”, waren zijn eerste woorden in het flashinterview.

Voor de 24-jarige Thijssen is het alweer zijn derde zege van het seizoen, nadat hij eerder dit jaar al de beste was in de GP Jean-Pierre Monseré en de Bredene Koksijde Classic. “Dit jaar liep het zoals gepland. Echt chapeau aan de ploeg. We hebben vandaag altijd onze verantwoordelijkheid genomen, in tegenstelling tot sommige andere teams. Het is dan echt fantastisch om de mannen zo te belonen”, aldus Thijssen.

De rappe man was na de finish, in gesprek met Sporza, zeer lovend over zijn ploeggenoten. “Dit is echt de beste ploeg ter wereld! Wat een werk, echt geweldig. Daar krijg ik echt kippenvel aan, hoe ze vandaag hebben gereden. Ik voelde me niet eens zo goed, maar heb het aan niemand verteld. Als een sprinter echter de streep ziet… Dan verander ik in een ander mens.”

Thijssen wist hoe hij het moest aanpakken in de finale. “Ik wist dat ik langs links moest aangaan, aan de buitenkant, want dan had je de snelheid. Merlier ging echter aan de binnenkant aan en dan verlies je alle snelheid. Ik ben daarna meteen aangegaan. Ik dacht er nog even aan om Tim voor de bocht nog te passeren, maar besloot uiteindelijk toch te wachten. Na de bocht begon ik te sprinten. Dan moet je niet meer nadenken, maar gewoon gaan.”

De renner van Intermarché-Circus-Wanty tankt met deze overwinning vertrouwen voor de aankomende wedstrijden. “Ik heb vandaag wel weer laten zien dat ik snelheid in de benen heb, dat ik ook een machtsspurt kan rijden. Het is zeer speciaal om een thuiskoers te rijden, zeker omdat we maar één koers hebben in Limburg. Nu volgen de Heistse Pijl, Elfstedenronde en de Baloise Belgium Tour, gevolgd door het BK wielrennen. Het BK is echt een groot doel. Ik ga daar voor een podiumplek.”