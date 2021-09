Winnende Philipsen: “Was afwachten hoe de benen zouden voelen”

Jasper Philipsen reed vandaag met het Kampioenschap van Vlaanderen zijn eerste wedstrijd sinds de Vuelta a España. De Belgische sprinter stond toch met wat twijfels aan de start, maar daar was in de eindsprint weinig van te merken. “Het is leuk om hier te winnen tegen een aantal topsprinters”, klonk het na afloop in gesprek met Sporza.

Philipsen wist na een wedstrijd van net iets minder dan 200 kilometer Dylan Groenewegen en Martin Laas van de zege te houden. “Het is leuk om te winnen, zeker omdat ik er een tijdje uit ben geweest na mijn vroegtijdige opgave in de Vuelta.” De renner van Alpecin-Fenix was in de Spaanse ronde zeer succesvol met twee etappezeges, maar werd vervolgens ziek en moest uiteindelijk de ronde verlaten.

Onzekerheid

“Het was dan ook afwachten hoe de benen zouden voelen. Het was van bij de start toch een beetje zoeken naar het gevoel. Je zit dan altijd met een stukje onzekerheid. De ploeg reed vandaag echter heel erg goed. Ik wist dat de finale vrij hectisch zou verlopen. Iedereen was nog fris na een vrij makkelijke koers. Het is niet dat we allemaal in de sofa zaten, we moesten nog altijd op de pedalen duwen. Maar het was vandaag meer een kwestie van controleren.”

In de laatste twee kilometer wist geen enkele ploeg echt de boventoon te voeren, maar toch wist Philipsen zich ideaal te positioneren vlak voor de eindsprint. “Met die S-bocht op het einde werd het ons wat moeilijker gemaakt. Ik wilde vooral niet ingesloten raken. Ik kon me gelukkig net uit de problemen houden en zo mijn eigen sprint rijden”, aldus Philipsen, die vandaag zijn zesde zege van het seizoen wist te boeken.