Winnende Nicholas White heeft déjà vu in Tour de Taiwan dinsdag 3 maart 2020 om 08:30

In de derde etappe van de Ronde van Taiwan is de leiderstrui van Ryan Cavanagh (St. George) niet in gevaar gekomen. Ondanks dat er halverwege het te volgen traject een serieuze beklimming op de renners lag te wachten werd het na 156,6 kilometer koersen tussen Hsinchu en Shigang een massasprint. Daarin was Nicholas White (Bridgelane) de beste.



Een jaar geleden boekte White in de Ronde van Taiwan zijn eerste profzege. Opmerkelijk detail: dat was toen ook de derde etappe. En nog opmerkelijker: de rit voerde over exact hetzelfde parcours als nu. De Australiër kende het parcours dus op zijn duimpje en dat zorgde er misschien wel voor dat hij de Amerikaan Eric Young (Elevate-Webiplex) en de Spaanse sprinter Jaume Sureda (Burgos-BH) kon kloppen in een spannende massasprint.

Voor klassementsleider Ryan Cavanagh was het een geslaagde dag. Chun Kai Feng, de Taiwanees van Bahrain McLaren, kon niet dichterbij komen in het klassement. Cavanagh moet nog twee vlakke etappes zien door te komen om zich tot eindwinnaar van de Aziatische 2.1-koers te kunnen kronen.