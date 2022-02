Winnende Fabio Jakobsen: “Ik had wat last van kramp in de sprint”

Fabio Jakobsen is uitstekend begonnen aan het nieuwe wielerseizoen. De sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl wist op zijn tweede wedstrijddag al meteen naar de zege te sprinten. In finishplaats Torrent bleek hij veel te snel voor de concurrentie.

Na afloop keek Jakobsen terug op de etappe. “Het was een zware rit. We hebben er zeker hard voor moeten werken. We hadden echter de hele dag de controle in handen. Eerst reed Josef (Černý, red.) op kop en daarna deed de volledige ploeg een lead-out. Remco (Evenepoel, red.) was aan het einde een van de sterkste renners. Hij hielp me in de sprintvoorbereiding. Het is leuk als een leider in de koers dat doet.”

Toch verliep de sprintvoorbereiding niet helemaal vlekkeloos, aangezien Intermarché-Wanty-Gobert de kop nam met nog goed 500 meter te gaan. “Als Wanty ons niet passeert, is er sprake van een perfecte lead-out. We moesten hierna heroriënteren. Ik ging aan op 200 meter van de streep, maar ik kreeg in de sprint wat last van kramp. Dat komt vanwege de hitte en het feit dat dit de eerste koers is van het seizoen.”

Toch wist Jakobsen op overtuigende wijze naar zijn eerste zege van het seizoen te snellen. De 25-jarige renner krijgt later in de week wellicht weer een kans op (sprint)succes. “We gaan morgen weer aan de bak. Ik heb nu mijn zege binnen, maar we gaan met Remco ook voor het algemeen klassement. We zullen de komende dagen blijven vechten.”