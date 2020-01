Winnende Ewan voelt de druk: “Ik wil ook dit jaar weer schitteren” zondag 19 januari 2020 om 11:38

Caleb Ewan voelt naar eigen zeggen de druk om te presteren na een ijzersterk seizoen, maar de sprinter van Lotto Soudal kon niet beter aan 2020 beginnen. De Australiër won namelijk met verve de Schwalbe Classic. “Ik voelde me erg goed en de ploeg deed geweldig werk”, zo vertelde hij na afloop in het flashinterview.

Ewan begon als grote favoriet aan de Schwalbe Classic, het jaarlijkse criterium in aanloop naar de Tour Down Under. De 25-jarige sprinter won deze koers al in 2016, 2017 en 2019 en was dus op zoek naar een vierde zege. Ewan bleek na een razendsnelle wedstrijd veel sneller dan Elia Viviani en Simone Consonni.

“Ik voelde me behoorlijk relaxed in de eerste koershelft, maar het begon te regenen met nog zes à zeven rondes te gaan. Hierdoor werd het plots een gevecht om positie, maar de ploeg leverde echt geweldig werk. Roger (Kluge, de sprintaantrekker van Ewan, red.) liet een gaatje in de sprint, waardoor ik vol kon aanzetten.”

Ewan liet met zijn zege in de Schwalbe Classic zien klaar te zijn voor de Tour Down Under, die dinsdag begint met een pittige etappe van en naar Tanunda. “Ik voel de druk na een fantastisch 2019”, aldus Ewan. “Ik hoop ook dit jaar weer te schitteren en het succes te herhalen.” Een goed begin is het halve werk, moet de sprinter hebben gedacht.