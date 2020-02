Winnende Ewan over Hatta Dam: “Je kunt volledig stilvallen” maandag 24 februari 2020 om 14:00

Caleb Ewan moest zondag nog zijn meerdere erkennen in de snellere Pascal Ackermann, maar vandaag was de Australiër de allerbeste in de UAE Tour. Ewan won net als vorig jaar op de korte maar steile Hatta Dam, na een wedstrijdje spierballen tonen met Sam Bennett.

“Ik ben zo blij met deze zege”, waren de eerste woorden van Ewan in het flashinterview. “Dit was altijd al een zware finish, maar de aanloop was dit jaar nog een stuk lastiger. De laatste beklimmingen op weg naar Hatta Dam waren erg zwaar, maar de ploeg wist mij in een uitstekende positie af te zetten voor de laatste bocht.”

Sam Bennett gooide als eerste zijn kaarten op tafel, maar Ewan verteerde de steile percentages net iets beter en wist zijn Ierse concurrent op het juiste moment voorbij te snellen. De renner van Lotto Soudal kent inmiddels de winnende formule op Hatta Dam. “Het is beter om zo lang mogelijk te wachten met sprinten.”

“Je kunt de wedstrijd nog winnen in de laatste twintig meter. Wie zich opblaast op Hatta Dam, verliest ontzettend veel tijd. Ik wist mijn sprint echter goed te timen.” Ewan neemt door zijn zege ook de leiderstrui over van Ackermann. “Het is altijd mooi om leider te zijn. Ik droeg eerder dit seizoen ook al de leiderstrui in de Tour Down Under.”