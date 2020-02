Caleb Ewan wint opnieuw op Hatta Dam in UAE Tour maandag 24 februari 2020 om 13:36

Caleb Ewan heeft de tweede etappe van de UAE Tour gewonnen. Op de Hatta Dam kwam hij als eerste boven. De Australiër nam tevens de leiderstrui over van Pascal Ackermann, die in de finale moest lossen.

Op de tweede dag reed het peloton van Hatta naar Hatta Dam. Inderdaad, beide locaties liggen amper drieënhalve kilometer bij elkaar vandaan, maar de organisatie had een route uitgestippeld over 168 kilometer, met havenplaats Fujairah als keerpunt. De aankomst is inmiddels een begrip aangezien ook voorgaande jaren in de UAE Tour en de Dubai Tour hier werd gefinisht. Op de korte maar steile dam zou de ronde niet beslist worden, maar waren wel kostbare seconden te pakken.

Ploegmaats in de vroege vlucht

Twee renners die gisteren al in de vroege vlucht mee waren, gingen ook nu op avontuur. Leonardo Tortomasi en Veljko Stojnić van Vini Zabù-KTM wilden er een lange koppeltijdrit van maken en het peloton was genegen om hen ook vandaag de ruimte te geven. Beide mannen waren echter niet gehuld in de kleuren van hun ploeg. Tortomasi droeg namelijk de zwarte tussensprint-trui, terwijl Stojnić de witte jongerentrui aangetrokken had.

Hun voorsprong werd lange tijd stabiel gehouden tussen de drie en vier minuten. Zestig kilometer van de finish begon het peloton het tempo dan toch wat op te voeren, waardoor de voorsprong van de twee vluchters terugliep naar onder de drie minuten. Na de tweede tussensprint na 119,3 kilometer liet Stojnić zich gepland terugzakken om zich bij zijn ploeggenoten in het peloton te voegen. Daardoor begon Tortomasi solo aan de laatste vijftig kilometer.

Tortomasi’s voorsprong bedroeg op dat moment nog ongeveer anderhalve minuut. Vooruit blijven tegen het peloton was onbegonnen werk en op 24 kilometer van de aankomst werd ook hij weer ingerekend. Daarmee kon de aanloop naar de Hatta Dam écht beginnen. Meerdere teams gingen zich bemoeien met de koers vooraan, waarbij we ook de teruggekeerde Chris Froome van voren zagen koersen aan de zijde van zijn ploeggenoten bij Team Ineos.

Ackermann overboord

Op een oplopende strook op tien kilometer van de finish schroefde Movistar het tempo op en zo ging klassementsleider Pascal Ackermann overboord. Ondanks de hoge snelheid demarreerde Victor Campenaerts uit het peloton en hij zag Nicola Conci aanhaken. Nadat hij zich eerder nog had laten zien, hing Froome even later aan het elastiek; de meute werd op het geaccidenteerde terrein uitgedund.

In de afdaling naar de plaats Hatta pakten Campenaerts en Conci twintig seconden voorsprong, maar Movistar en ook Astana en Mitchelton-Scott hadden de gashendel vol opengedraaid. En op drie kilometer waren de twee koplopers bijgehaald. Ook Jumbo-Visma kwam zich mengen in het gedrang voor Timo Roosen. Astana leidde het peloton naar de laatste kilometer, waar de koers moest en zou ontploffen.

Lotto Soudal voerde het tempo op voor Caleb Ewan, die ook vorig jaar al won op de Hatta Dam. Het was echter Sam Bennett die als eerste de sprint aanging. Ewan sprong op het wiel van de Ier, waarna zich een spannende tweestrijd ontspon. Uiteindelijk was de Australische sprinter in het voordeel op de steile flanken van de korte helling, waarna hij de overwinning naar zich toe kon trekken. Bennett moest uiteindelijk twee seconden toegeven, Arnaud Démare was derde.