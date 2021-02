Winnende Davide Ballerini: “Het was niet makkelijk om te sprinten”

Heel even leek Arnaud Démare op weg naar de zege in de openingsetappe van de Tour de La Provence, maar de Franse kampioen werd in de eindsprint nog voorbijgestoken door Davide Ballerini. “Ik slaagde er nog in om de juiste snelheid te vinden”, zo vertelde de Italiaan na afloop in het flashinterview.

Het is voor Ballerini en zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step de eerste zege van 2021. “Ik moet mijn ploeggenoten bedanken, ze hebben echt geweldig gereden”, zo laat hij weten vlak na zijn winnende sprint. “Het was niet makkelijk om te sprinten. Démare wist echt fors aan te zetten en zo al snel enkele meters te pakken.”

“Er stond echter ook veel wind in de finale. Ik had geen ruimte meer aan de linkerkant van de weg, dus moest ik wel naar rechts gaan. Ik slaagde er uiteindelijk in om nog wat ruimte te vinden”, aldus Ballerini, die en passant ook nog de eerste leiderstrui mag aantrekken. “Het was ook onze strategie om in te zetten op een sprint.”

Klassement

“Maar we wilden ook iets tijdens de etappe proberen en dat deden we met Julian Alaphilippe. Dat deden we heel erg goed en Julian reed heel erg sterk. Hij heeft vandaag laten zien dat hij goede benen heeft voor de zwaarste etappe van deze ronde. Of ik voor een klassement ga? Nee, ik zal worden gelost op de Ventoux”, lacht Ballerini. “We hebben Julian voor het klassement.”