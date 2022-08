Winnende Arensman: “Ik had niet mijn allerbeste dag, maar het was genoeg”

Thymen Arensman boekte vandaag in de Ronde van Polen zijn eerste zege bij de profs. De jonge Nederlander van Team DSM wist in de lastige individuele tijdrit de snelste tijd te realiseren en versloeg zo Magnus Sheffield en Ethan Hayter. “Het is geweldig om mijn eerste profzege met het team te behalen in een WorldTour-tijdrit”, vertelde Arensman na afloop.

Arensman heeft zijn eerste zege als beroepswielrenner te pakken. De 22-jarige Nederlander van Team DSM bleef in de lastige tijdrit van 11,8 kilometer een aantal gerenommeerde hardrijders voor. Met een eindtijd van 17m40s bleef hij generatiegenoten Magnus Sheffield en Ethan Hayter met respectievelijk zeven en acht seconden voor. “Het was een goede dag”, is dan ook de logische conclusie van de jonge coureur.

De Nederlander, die volgend jaar zal uitkomen voor INEOS Grenadiers, had naar eigen zeggen niet eens zijn beste dag. “Ik had niet mijn allerbeste dag, maar het was genoeg voor de overwinning. De voorbereiding van het team was echt perfect. Het enige wat ik vandaag nog nodig had, waren goede benen. Deze overwinning is alleen maar mogelijk dankzij de investeringen die de ploeg heeft gedaan op tijdritgebied. Ik wil het team dan ook bedanken. We kunnen allemaal trots zijn op deze prestatie.”

Ploegleider Luke Roberts is vanzelfsprekend erg tevreden met de overwinning van Arensman. “Toen het parcours van deze tijdrit werd vrijgegeven, wisten we dat het een geschikte tijdrit was voor Thymen. Hij heeft zich de afgelopen weken goed kunnen voorbereiden en we hebben hem door de eerste vijf etappes kunnen loodsen. Hij had vandaag een goed gevoel en levert een geweldige tijdrit af.”

Arensman maakt tevens een flinke sprong in het algemeen klassement en staat nu, met nog één vlakke etappe te gaan, tweede achter de Brit Hayter. Het verschil tussen de nummers een en twee in de rangschikking is elf seconden.