Arensman snelt in tijdrit Ronde van Polen naar eerste profzege, Hayter nieuwe leider

Thymen Arensman heeft zijn eerste zege als beroepswielrenner te pakken. De 22-jarige Nederlander van Team DSM bleef in de lastige tijdrit van de Ronde van Polen Magnus Sheffield en Ethan Hayter voor. Arensman maakt tevens een flinke sprong in het klassement en staat nu, met nog één vlakke etappe te gaan, tweede achter de Brit Hayter.

Het was deze donderdag D-Day in de Ronde van Polen! Nadat het de voorgaande dagen voornamelijk sprinten was en we de klassementsrenners louter in de derde etappe van voren zagen, stond er vandaag een (soort van) klimtijdrit op het programma. De tijdrit startte in het plaatsje Gronków. De eerste kilometers van de tijdrit waren nog goed te doen, maar vanaf kilometerpaal vijf begon het serieuzere klimwerk richting Bukowina Tatrzańska. Percentages van 5 tot 6% werden afgewisseld met uitschieters tot wel 12%. Met nog goed twee kilometer te gaan, volgde een korte afdaling richting de laatste, licht oplopende, kilometer.

De eerste echte richttijd werd al vrij vroeg neergezet door de Tsjech Josef Černý. De 29-jarige hardrijder van Quick-Step Alpha Vinyl zette de klok stil na 18m54s en zag vervolgens de ene na de andere renner de tanden stukbijten op zijn eindtijd. Dat het echter nóg harder kon, bewees Thomas De Gendt. De ervaren allrounder van Lotto Soudal bleek aan het enige tussenpunt ruim onder de tijd van Černý te zitten en wist in de lastige slotfase zijn voorsprong vast te houden. De Gendt verloor in de laatste klimmende kilometers wel wat van zijn pluimen, maar dook met 18m47s alsnog onder de tijd van zijn Tsjechische collega.

Toptalent Sheffield legt de lat bijzonder hoog

De 35-jarige De Gendt kon zich echter nog niet rijk rekenen, aangezien de meeste toppers nog in actie moesten komen. Magnus Sheffield bijvoorbeeld, de beloftevolle Amerikaan van INEOS Grenadiers. De nog altijd maar 20-jarige allrounder, die in het voorjaar zijn definitieve doorbraak beleefde met winst in onder meer de Brabantse Pijl, staat te boek als een uitstekende tijdrijder en dat demonstreerde hij op dit veeleisende parcours. Wat heet, Sheffield wist de voorlopige toptijd van De Gendt te verpulveren en zette zo een nieuwe standaard. Met 17m47s kon het blijkbaar nog een minuut sneller.

Sheffield wist de lat met andere woorden nog wat hoger te leggen en het was maar de vraag hoeveel renners hier nog onder zouden duiken. Amerikaans tijdritkampioen Lawson Craddock, Nikias Arndt en Michael Hepburn wisten zich voor De Gendt te nestelen in de daguitslag, maar kwamen niet in de buurt van de tijd van Sheffield. De volgende renner die eventueel iets kon doen aan de voorlopige tussenstand was Thymen Arensman. De 22-jarige renner van Team DSM, die volgend jaar zal uitkomen voor INEOS Grenadiers, was eerder dit jaar bijvoorbeeld al tweede in de afsluitende tijdrit van de Giro d’Italia.

Arensman duikt onder de tijd van Sheffield

Kortom, Arensman was voor aanvang van de tijdrit al een van de favorieten voor de dagzege en wist zijn naam als tijdritspecialist ook meer dan waar te maken. De beloftevolle Nederlander vloog over het parcours en bleek aan het tussenpunt zelfs sneller dan Sheffield, om aan de streep als tweede renner onder de achttien minuten te duiken. Waar Sheffield een eindtijd van 17m47s wist te realiseren, was Arensman nog eens zeven seconden sneller. Met 17m40s stak die laatste zijn hand uit naar de ritzege, al moesten er nog wel enkele toppers van het startpodium rollen.

Arensman, die ondanks zijn razendsnelle tijd niet echt blij leek met zijn tijdrit, moest nog wachten op de binnenkomst van Rémi Cavagna, Ethan Hayter, Richard Carapaz, Matteo Sobrero en leider Sergio Higuita. Het gevaar leek vooral van Cavagna, Hayter en Sobrero te komen, maar de Fransman (18m00s), Ethan Hayter (17m50s) en Matteo Sobrero (18m11s) moesten toch ruim hun meerdere erkennen in Arensman. Ook Carapaz kwam bij lange na niet aan de tijd van de Nederlander, die zo al voorzichtig een feestje mocht vieren. Arensman mocht definitief juichen na de binnenkomst van Higuita, die behoorlijk veel tijd verloor en zo ook slechte zaken doet in het algemeen klassement.