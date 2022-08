Winactie: Win jij één van de tickets voor de eerste editie van Durbuy Gravel?

In het weekend van 9, 10 en 11 september ontvangen Flanders Classics en LtD Gravel Rides alle gravelliefhebbers in het pittoreske Durbuy voor een sfeervol weekend vol gravelplezier. Tijdens Durbuy Gravel kunnen deelnemers genieten van de mooiste gravelpaadjes in een prachtig groen decor met pittige hellingen en fantastische vergezichten in de Belgische Ardennen. Nog niets gepland dat weekend? Waag dan zeker je kans met deze winactie!

Wat staat er op het menu?

– Graveltocht van 42, 60, 105 of 135 km

– Een fietstocht door de Belgische Ardennen

Op je route:

– Anticlinaal van Durbuy

– Ourthe

– Côte de Warre

– Kraaienrots

– Côte de Waharday-Sud

– Offroad Côte de Saint-Thibaut

– Le Planesses

– Offroad Côte de Hodister

– Domaine de Palogne

– Mur de Durbuy

Welke leuke extra’s zijn inbegrepen in je deelnamepakket?

– Gratis pizza party op zaterdag

– Een uitgepijlde route

– Een BBQ Burger (ook veggie)

– 2 uitstekende bevoorradingen onderweg

– Koffie voor de start

– Mechanische en medische bijstand

– Fris biertje na de finish

– Toegang tot afterbike met foodtruck

– Finishers patch en T-shirt

– Livemuziek en kampvuur

– Gratis Komoot regiobundel

Goed nieuws! Je kan hier bij WielerFlits een ticket winnen! Wat moet je doen? Geef voor [datum] antwoord op de vraag in onderstaand formulier.