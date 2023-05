Winactie: Win een toertocht met Johnny Hoogerland en 2 overnachtingen in zijn Pension

In de zomermaanden toont de Wörthersee haar mooiste turquoise kleuren, wanneer het tot 26 graden Celsius warme water je lokt voor een welverdiende sprong. De gehele regio biedt spannende spannende bestemmingen voor wielertochten. Maak met deze winactie kans op twee overnachtingen in Pension Hoogerland en een fietstocht met Johnny!

Het milde voorjaars- en herfstklimaat maakt het mogelijk om rond de Wörthersee buiten het zomerseizoen om de nodige kilometers en hoogtemeters te verzamelen, op rustige wegen. Mede hierdoor heeft Johnny Hoogerland de keuze gemaakt om zich hier te vestigen. Hij baadt in Velden samen met zijn familie Pension Hoogerland uit en dat is natuurlijk een hotspot voor een fietsvakantie in Zuid-Oostenrijk.

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 21 mei om 12.00 uur jouw antwoord door via onderstaand formulier.

2. Onder de deelnemers met het juiste antwoord, verloten we de volgende prijs:

2 overnachtingen voor 2 personen in Pension Hoogerland, in Velden am Wörthersee (tussen 15 september 2023 en 29 oktober 2023)

Inclusief een fiets- of graveltocht samen met Johnny Hoogerland

3. De winnaar wordt na afloop via e-mail bekendgemaakt.

Pyramidenkogel Pension Hoogerland

