Winactie: Win een Bontrager Aeolus Pro 3V wielset

Voetbaltrainer Louis van Gaal had een favoriet woord: polyvalent. Hij doelde op spelers die meer kunnen dan alleen op de eigen positie spelen, maar hij had net zo goed over deze wielen van Bontrager kunnen praten. Ze zijn namelijk door hun binnenbreedte van 25mm inzetbaar op de weg en – met lagere bandenspanning – ook uitstekend geschikt voor gravel.

Bontrager is het wielenmerk dat onder de paraplu van Trek Bikes fungeert. Het is opgericht in 1980 in een garage in Santa Cruz, California waar Bontrager pionierde met nieuwe innovaties. Hij specialiseerde zich in wielen en werd tamelijk succesvol. In 1993 vertrok de zakenpartner en nam Trek de aandelen over.

Sindsdien zijn de wegen van de twee merken steeds meer verbonden met elkaar. Wij mogen een Bontrager Aeolus PRO 3V wielset t.w.v. € 1.299,99 en een paar bijpassende gravelbanden weggeven. Daar moet je wel een klein beetje moeite voor doen, namelijk het beantwoorden van de drie onderstaande vragen.

Deadline:

Zondag 16 mei om 23:59