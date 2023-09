maandag 25 september 2023 om 10:00

Winactie: Voorspel de winnaar van Giro dell’Emilia en maak kans op een HideMyBell Raceday

Het Italiaanse najaar is druk bezig en komende week zijn veel ogen op de Giro dell’Emilia gericht. Met Tadej Pogačar, Primož Roglič en Julian Alaphilippe doen veel grote namen mee. Maar wie wint? Als jij het de winnaar juist weet te voorspellen, maak je kans op een HideMyBell Raceday.

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zaterdag 30 september 2023 om 11.00 uur jouw antwoord door via onderstaand formulier. Dat is vlak voor de start van de Giro dell’Emilia.

2. Onder de deelnemers die de juiste winnaar voorspellen, verloten we de volgende prijs:

• 1x HideMyBell Raceday (t.w.v. €62,00)

3. De winnaar wordt na afloop via e-mail bekendgemaakt. Er is slechts één deelname per huishouden toegestaan.