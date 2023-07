Winactie: Voorspel de voorsprong van de Tourwinnaar en maak kans op mooie Soudal-prijzen

De Tour de France nadert zijn ontknoping en belooft ook in de slotweek nog spannend te worden. Tot de voorlaatste dag, als een bergrit gepland staat naar Le Markstein, kan er nog van alles gebeuren. Denk jij te weten hoe groot de voorsprong (in secondes) is van de Tourwinnaar op de nummer twee? Doe dan mee aan onze winactie en maak kans op een mooie prijzen van Soudal.

Vanaf dit jaar is Soudal de officiële hoofdsponsor van de wielerploeg Soudal Quick-Step. Soudal is Europa’s grootste onafhankelijke producent van lijmen, kitten en purschuimen. Ga je zelf aan de slag met klus in of rond je huis? Dan zijn de producten van Soudal onmisbaar.

Doe mee met de winactie en maak kennis met de producten van Soudal. Win één van de vijf Bikeboxen met daarin drie onderhoudsproducten uit de Soudal Cycling-range en een bidon. Of ga jij er vandoor met de hoofdprijs? Een officieel wielershirt van de Soudal Quick-Step-wielerploeg!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zaterdag 22 juli 2023 om 13.00 uur jouw antwoord door via onderstaand formulier. Gelieve het antwoord over het tijdsverschil te geven in secondes!

2. Onder de deelnemers die het dichtst bij het juiste antwoord zitten, verloten we de volgende prijzen:

1x een officieel wielershirt van Soudal Quick-Step

5x een Soudal Bikebox met daarin drie onderhoudsproducten uit de Soudal Cycling-range en een bidon

3. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.

Vul hieronder het formulier in!