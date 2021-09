Winactie: Voorspel de top-3 van Parijs-Roubaix en win het boek ‘The Wolfpack is back’

Met een najaarseditie van Parijs-Roubaix krijgt het wielerseizoen tijdens de eerste zondag van oktober een aantrekkelijk toetje voorgeschoteld. De eerste Helleklassieker sinds 2019 belooft mede vanwege de weersomstandigheden een unieke editie te worden. Wanneer je deze week met onze winactie de top drie juist voorspelt, maak je kans op een van de 5 exemplaren van het boek ‘The Wolfpack is back‘ over Deceunick-Quick-Step.

In The Wolfpack is back volg je de renners van Deceuninck-Quick-Step door de lens van Wout Beel: in familiekring tijdens de lockdown, in totale extase bij een zege, in decompressie op de ploegbus. Vallen, opstaan en weer winnen. Intiem, aangrijpend, glorieus: een rollercoaster van emoties in woord en beeld. Een groepsportret dat je nooit meer loslaat. Bovendien ontvangt iedere deelnemer een kortingscode voor het najaarsnummer van RIDE Magazine.

Wil je kans maken op dit boek? Geef dan antwoord op de volgende vraag:

Wat wordt de top drie tijdens de mannenwedstrijd van Parijs-Roubaix 2021?

Deadline:

Zondag 3 oktober 2021 om 12:00

De uitslag wordt na afloop per e-mail bekendgemaakt.