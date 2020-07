Winactie: Steun Jeugdfonds Sport & Cultuur en win een door Tom Dumoulin gesigneerd shirt vrijdag 10 juli 2020 om 13:00

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is het goede doel van de Tour de France United. Samen met de Tour de France roepen ze wielerfans en fietsliefhebbers tot en met 20 september op het goede doel te steunen middels een donatie. Daarmee kan het fonds de contributie en attributen betalen voor kinderen uit gezinnen die het financieel zwaar hebben. Doneer nu en maak kans op een door Tom Dumoulin gesigneerd shirt !

Over het Jeugdfonds Sport & Cultuur

1 op de 11 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Door de coronacrisis zijn dat er nog meer geworden. Deze kinderen lopen allerlei kansen mis die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Als er thuis géén geld is voor wielrennen, voetbal of voor de dansschool, is er voor deze kinderen het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wil jij kans maken op een door Tom Dumoulin gesigneerd shirt?

Ga snel naar de actiepagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en doe een donatie.

Vergeet niet bij motivatie #Wielerflits in te vullen. Alleen dan maak je kans op de prijs.

Deadline: 19 juli om 20:00

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is dit jaar ook het goede doel van Team Jumbo-Visma.