Winactie: Maak met Sunweb kans op een Cervélo racefiets of een reischeque t.w.v. €1.000 woensdag 16 september 2020 om 15:15

Team Sunweb is bezig aan een succesvolle Tour de France. Met ritzeges van Marc Hirschi in Sarran en Søren Kragh Andersen in Lyon, veroverde de ploeg al meerdere overwinningen.

Om dit te vieren, geeft hoofsponsor Sunweb enkele fantastische prijzen weg. Wil jij kans maken op een Team Sunweb Cervélo replica twv €3.750? Of liever een Sunweb droomvakantie naar de zon of naar de sneeuw?

Doe dan nu mee met deze winactie. Klik op onderstaande en wie weet cruise jij wel verder op deze exclusieve racefiets!