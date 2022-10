Winactie: Maak kans op twee VIP-tickets voor het WK veldrijden 2023 in Hoogerheide

Het is 4 oktober en dat betekent dat het Wereld Dierendag is! Het bedrijf Happy Dog is een betrokken sponsor in het wielrennen en het veldrijden. Zo is het een van de partners van het WK veldrijden 2023 in Hoogerheide. Speel nu mee met onze winactie en misschien ben jij wel een speciale gast op dat wereldkampioenschap!

Happy Dog is de trotste partner van maar liefst drie wielerteams op het hoogste niveau. Bij AG Insurace-NXTG, Bingoal-Pauwels Sauces-WB en als supplier van Jumbo-Visma. “Wij zijn er van overtuigd dat fietsers vaak de grootste dierenvrienden zijn. En wie weet er beter dan een topsporter hoe belangrijk evenwichtige voeding is? Samen met onze atleten kijken wij ieder jaar uit naar Vlaanderens mooiste; de Ronde Van Vlaanderen.”

Samen met Happy Dog geven wij twee VIP-tickets weg voor de zondag op het WK veldrijden 2023 in Hoogerheide. De deadline voor deze prijsvraag is maandag 10 oktober 23.59 uur.

Wil je kans maken op deze twee VIP-tickets? Geef dan antwoord op de vraag in onderstaand formulier!

Ook de dieren profiteren mee

Tijdens dierendag ontvang je bij iedere bestelling in de webshop van Happy Dog vanaf €29,- een goedgevulde goodiebag voor jouw hond of kat helemaal GRATIS*! Ook is vanaf vandaag het Wereld Dierendag-pakket XL te vinden in de webshop, vol lekkernijen en leuke Happy Dog of Happy Cat accessoires.

*Kijk voor meer informatie en alle specificaties op shop.happydog.nl/dierendag.