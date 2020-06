Winactie: Maak kans op het boek ‘De man en zijn wielerverhalen’ van Wilfried de Jong maandag 8 juni 2020 om 12:00

Al dertig jaar schrijft Wilfried de Jong over wielrennen. De man en zijn wielerverhalen is een bundeling van zijn columns en korte verhalen. Noem het gerust een ‘wielerbijbel’. Deze week zijn er met onze winactie drie exemplaren te winnen.

Dit boek sleurt je mee naar grote rondes en klassiekers, bergtoppen en valpartijen, modderstromen en massasprints. De Jong beschrijft zijn lievelingssport fantasievol, in een beeldende stijl. De lezer zit met dit complete fietswerk boven-op de wielersport. Dumoulin, Merckx, Vos, Froome, Armstrong, Van Vleuten, Bartali, Van der Poel; ze zitten allemaal in de buik van het peloton van De Jong.

Wil jij kans maken?

Geef dan in onderstaand formulier antwoord op de volgende vraag:

Het eerste verhaal in het boek gaat over de papegaai van Scarponi.

Hoe heet deze papegaai?

Deadline: maandag 15 juni om 12:00