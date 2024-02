maandag 19 februari 2024 om 10:00

Winactie: Maak kans op een VIP-pakket voor 2 personen voor Eroica Valkenburg 2024

Eind juni is het alweer tijd voor Eroica Valkenburg op de onverharde wegen van Zuid-Limburg. Op 28 en 29 juni is de omgeving van Valkenburg het decor voor wielrenners die teruggaan naar de tijd van weleer met stalen frames, leren schoenriempjes en worstenhelmen. WielerFlits mag een VIP-pakket weggeven voor Eroica Valkenburg 2024, inclusief twee deelname-tickets aan de rides op vrijdag en zaterdag. Wil jij daarbij zijn? Doe dan nu mee met onze winactie!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 25 februari 2024 om 18.00 uur jouw antwoord door via onderstaand formulier.

2. Onder alle deelnemers verloten we de volgende prijs:

• VIP-pakket voor Eroica Valkenburg 2024 voor 2 personen, inclusief:

– Deelname aan de Friday Ride (voor 2 personen)

– Deelname aan de Eroica Valkenburg op zaterdag (voor 2 personen)

– Gesigneerde poster van Eroica Valkenburg (2x)

– Goodiebag Eroica Valkenburg (2x)

3. De winnaar wordt na afloop via e-mail bekendgemaakt. Er is slechts één deelname per huishouden toegestaan.

Klik hier voor meer informatie over Eroica Valkenburg 2024

