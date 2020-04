Winactie: Maak kans op een van de drie cases van The Pack vrijdag 10 april 2020 om 14:30

Het is een probleem waar menig wielerliefhebber tegen aanloopt: hoe berg je je waardevolle spullen op tijdens het fietsen? De broers van The Pack kwamen met een oplossing in de vorm van een case die speciaal ontworpen voor fietsers. Deze week zijn er met onze winactie drie te winnen.

The Pack is een case waarin fietsers alle benodigde zaken netjes op kunnen bergen in één van de zakjes in hun shirt. he Pack heeft een apart vak waar zelfs de grootste smartphones inpassen, een vak voor sleutels, muntgeld en een vakje voor pasjes. Met dit alles erin is er zelfs nog ruimte voor een binnenbandje, multitool en bandenlichters. Bovendien is The Pack volledig waterproof en beschermt deze dus ook al je waardevolle spullen tegen vuil en zweet. Op deze manier blijven al je waardevolle spullen netjes beschermd en heb je ze altijd snel bij de hand!

Wil jij kans maken?

Geef dan antwoord op de volgende vraag:

Hoeveel wegwedstrijden won Team Jumbo-Visma tot dusver in 2020?

Deadline: vrijdag 17 april om 12:00