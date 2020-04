Winactie: Maak kans op een Univé wielertenue met Supporter van Sport zaterdag 18 april 2020 om 14:49

Univé is Supporter van de Amstel Gold Race. Morgen, zondag 19 april vindt de Amstel Gold Race voor het eerst virtueel plaats, in plaats van fysiek. Kan jij wel een nieuw wielertenue gebruiken? Ga naar de Facebookpagina van Supporter van Sport, geef antwoord op de quizvragen van Chantal Blaak, Leontien van Moorsel of Michael Boogerd en maak kans op een Univé wielertenue!

Heb jij een interactieve hometrainer en wil jij de beruchte Cauberg op fietsen? Dat kan! De finale van de tourversie is namelijk gedigitaliseerd. Meld je gratis aan via BKool en fiets aanstaande zondag om 11.00 uur, 12.00 uur of 13.00 uur mee vanuit je eigen huis, tuin of garage.

Volg de verhalen rondom de virtuele Amstel Gold Race dit weekend op de Facebookpagina van Supporter van Sport.

