maandag 9 oktober 2023 om 10:00

Winactie: Maak kans op een ROTOR 2INpower SL Vermogensmeter Crankset

Het wielerseizoen 2023 loopt bijna op zijn einde en het veldritseizoen komt langzaam op gang. Samen met ROTOR vieren wij deze najaarsperiode met een mooie winactie, waarbij je een prachtige prijs kunt winnen. Als jij het goede antwoord geeft op de prijsvraag, maak je namelijk kans op een gloednieuwe crankset van ROTOR.

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 15 oktober 2023 om 19.00 uur jouw antwoord door via onderstaand formulier.

2. Onder de deelnemers die het juiste antwoord geven, verloten we de volgende prijs:

• 1x een ROTOR 2INpower SL Vermogensmeter Crankset (2023) t.w.v. €1.149,00

3. De winnaar wordt na afloop via e-mail bekendgemaakt. Er is slechts één deelname per huishouden toegestaan.

ROTOR Bike Components lanceert de 2INpower Super Light

Rotor Bike Components heeft de baanbrekende 2INpower verder geoptimaliseerd en lanceert de SL (super light) editie. Deze doorontwikkeling van de 2INpower heeft geresulteerd in een gewichtsbesparing van 15%. Daarmee is deze nieuwe 2INpower SL de lichtste dubbelzijdige vermogensmeter op de markt met een gewicht van slechts 530 gram. Dit vertegenwoordigt een gewichtsbesparing van 15% ten opzichte van de 2INpower.

De nieuwe 2INpower SL maakt gebruik van het Trinity Drilling System van de crankarmen die gefabriceerd zijn uit 7075-T6 aluminium. Hiermee wordt de stijfste en lichtste vermogensmeter gerealiseerd. Door het modulaire concept die toegepast is bij de cranksets van ROTOR kunnen verschillende tandwielcombinaties toegepast worden. Zowel een standaard 110×4 spider, evenals directe mount tandwielen in ‘one-by’, ‘two-by’ of aero specificatie. Daarmee helpt de 2INpower SL je eigen optimale specificatie samen te stellen.

Zoals het een topmodel als de 2INpower SL Road betaamt, is het product IP67-gecertificeerd, waardoor prestaties worden gegarandeerd ondanks de aanval van stof, water of modder. Bovendien garandeert ROTOR nauwkeurige gegevensmetingen bij temperaturen van -20°C tot +50°C, zonder dat herkalibratie vereist is. De 2INpower SL heeft maar liefst 250 uur rijtijd op een enkele oplaadbeurt van 3 uur. De vermogensmeter range van ROTOR is zowel Bluetooth- als ANT+-compatibel en is daarom eenvoudig te koppelen aan fietscomputeres of wearables.

De 2INpower SL meet de trapkracht van zowel de linker- als rechterbeen en daarmee is deze vermogensmeter de beste optie voor de meest accurate trapkrachtmeting. Een optimaal product voor de atleet, de serieuze fietser, of voor iemand die zich wil concentreren op efficiëntie en symmetrie in zijn pedaalslag. De 2INpower SL wordt ook geleverd met de ROTOR POWER App die gepersonaliseerde gegevens en grafieken biedt voor diepgaande data-analyse.

