Winactie: Maak kans op een paar ATOUT wielersokken maandag 1 juni 2020 om 12:00

Je fietsoutfit is pas echt compleet met bijpassende, stijlvolle, sportieve of opvallende fietssokken. Met die gedachte is Stuur MTB & Race ontstaan. Het assortiment bestaat o.a. uit ATOUT fietssokken in verschillende stijlen en kleuren. Deze week kun je ze bij ons winnen door het goede antwoord te geven op onderstaande vraag.

ATOUT is een relatief nieuw merk in de wielerwereld dat via Stuur MTB & Race voet aan de grond wil krijgen in Nederland. ATOUT sokken zijn waterafstotend, zeer snel drogend en slijtvast. Daarnaast zorgt de elasthaan dat de sokken niet afzakken en de juiste pasvorm behouden. Met de vele beschikbare kleuren en designs is er altijd een sok die perfect past bij jouw outfit!

Wil jij kans maken?

Geef dan antwoord op de volgende vraag:

Wie is de oudste renner in de selectie van Team Jumbo-Visma?

Deadline: maandag 8 juni om 12:00