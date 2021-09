Winactie: Maak kans op een HJC IBEX of HJC FURION Fietshelm

Een goede fietshelm is een onmisbaar onderdeel van iedere fietsuitrusting. Met dank aan Passion for Cycling zijn er met onze winactie deze week twee fietshelmen van HJC te winnen.

HJC mag in de wielerwereld een relatieve nieuwkomer zijn, in de motorwereld behoren ze met hun helmen tot de absolute wereldtop. In 2018 besloot het Koreaanse bedrijf om zich ook toe te spitsen op fietshelmen. In hun eigen, speciaal ontworpen windtunnel testen en perfectioneren ze bij HJC iedere fietshelm. Zo verbrak Victor Campenaerts het werelduurrecord in Mexico met een tijdrithelm die speciaal door HJC werd ontwikkeld.

De HJC IBEX is een ultra-lichte en comfortabele helm is ontworpen om optimale ventilatie te voorzien. Zijn bijzondere vorm verbeterd de aerodynamica en staat toe dat de warmte sneller weg kan. Met dank aan zijn evenwichtig design is de helm perfect voor intensieve inspanningen en warme weersomstandigheden.

De HJC FURION wordt gezien als een onverbiddelijk design hoogstandje. Het combineert opmerkelijke aerodynamica en efficiënte verluchting. Hij vergroot je performance, heeft een optimale luchtdoorstroming en bestaat gewoon uit een geweldig design.

Wil je kans maken op deze toffe prijzen? Geef dan antwoord op de volgende vraag:

Bij welke twee WorldTour-teams rijden de renners in 2021 met helmen van HJC?

Deadline:

Woensdag 15 september om 23:59

De uitslag wordt na afloop per e-mail bekendgemaakt.