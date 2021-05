Winactie: Maak kans op een Gonso SITIVO Fietsbroek

Zadelpijn is een van de meest voorkomende irritaties onder fanatieke fietsers. Bij het Duitse Gonso hebben ze daar wat op gevonden. Deze week is er met onze winactie een Gonso SITIVO Fietsbroek te winnen.

De GONSO SITIVO Fietsbroek is een echte aanrader. Het is een comfortabel fietsshort, voorzien van een bovenstuk met brede bretels. De pasvorm is nauwsluitend, maar biedt tevens veel bewegingsvrijheid. De broek – die in Duitsland als beste getest werd door het toonaangevende Tour Magazin – beschikt over een versterkte vulling aan de voorkant om drukpunten te ontlasten, Poron-elementen in de zeem die het gebied rond het schaambeen effectief dempen en een ademende buitenstof. Met een prijskaartje van €99.95 is de boek bovendien aantrekkelijk geprijsd.

Wat moet je doen?

Geef via onderstaand formulier antwoord op de volgende vraag:

Hoeveel kilometers zitten de coureurs dit jaar in het zadel tijdens de Giro d’Italia?

Deadline

Zondag 15 mei om 23:59.

De uitslag wordt via e-mail gecommuniceerd.