Winactie: Maak kans op 5 x 2 tickets voor de Wereldbeker BMX op Papendal op 25 juni

De zomer staat voor de deur en naast het wielrennen op de weg wordt er in juni ook aan BMX gedaan in Nederland. Er staat zelfs een heuse UCI BMX Racing World Cup op het programma op de BMX-baan van Papendal. Wil jij daarbij zijn? Doe dan mee aan onze winactie en maak kans op twee tickets voor zondag 25 juni.

Beleef de spanning en sensatie van de UCI BMX Racing World Cup op Papendal, hét grootste BMX-evenement van Nederland! Als wielerliefhebber mag je dit spektakel niet missen. Zie de beste BMX-rijders ter wereld in actie en juich ze toe terwijl ze met hoge snelheden over de baan scheuren.

Maar er is meer. Tijdens dit topsportweekend kun je niet alleen (top)sport kijken, maar ook zelf actief meedoen aan verschillende activiteiten. Daag je vrienden uit voor een potje pannakooi, stap op een skimboard of laat je meeslepen tijdens een dancebattle. En natuurlijk kun je ook zelf je BMX-skills testen tijdens de BMX-freestyle demo’s. Naast sportactiviteiten, workshops en demo’s kun je ook genieten van lekker eten en drinken én toffe optredens van diverse artiesten, volledig in festival vibes.

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk woensdag 7 juni 2023 om 10.00 uur jouw antwoord door via onderstaand formulier.

2. Onder de deelnemers met de juiste antwoorden, verloten we de volgende prijzen:

5 tickets voor twee personen voor de UCI BMX Racing World Cup 2023 op Papendal, op zondag 25 juni

3. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.

Vul hieronder het formulier in!