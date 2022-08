Op zondag 7 augustus staat de Tour of Leuven – Memorial Jef Scherens op de wielerkalender. Deze koers heette tot vorig jaar de GP Jef Scherens, maar na het succesvolle WK wielrennen in Leuven is de naam omgedoopt tot het veel internationalere Tour of Leuven. En jij kan erbij zijn, want WielerFlits geeft in samenwerking met organisator Golazo 2×2 VIP-tickets weg!

Wat moet je doen?

Geef het juiste antwoord op de vraag in onderstaand formulier.

Deadline?

Vrijdag 5 augustus om 23.59 uur.