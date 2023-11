donderdag 16 november 2023 om 07:00

Winactie: Maak kans op 2 tickets voor de filmpremière over Tour de Tietema-Unibet

Op maandag 4 december 2023 gaat de film over het eerste jaar van Tour de Tietema-Unibet in première in het AFAS Circustheater in Scheveningen. WielerFlits mag 5 x 2 kaartjes weggeven voor die première. Een unieke kans om erbij te zijn, want de tickets gaan niet in de vrije verkoop. Wil jij aanwezig zijn? Vul dan ons formulier in en je doet automatisch mee met de winactie!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk woensdag 22 november 2023 om 17.00 uur je gegevens door via onderstaand formulier.

2. Onder alle deelnemers verloten we de volgende prijzen:

• 5 x 2 tickets voor de filmpremière van Tour de Tietema-Unibet

3. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt. Er is slechts één deelname per huishouden toegestaan.

Vul hier het formulier in!