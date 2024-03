maandag 11 maart 2024 om 10:00

Winactie: Maak kans op 2 startbewijzen voor de Specialized Gravel Series Limburg op 7 september

Op zaterdag 7 september 2024 zijn de mooiste Zuid-Limburgse gravelwegen weer het decor van de Specialized Gravel Series. Het gravel-evenement dat voor de negende maal wordt verreden kent drie unieke routes van 65, 125 en 180 kilometer die allemaal starten in Banholt.

De 65 kilometer route voert langs bijzonder mooie plekjes in de gemeente Eijsden-Margraten. Deze afstand is ideaal voor de beginnende graveller. De 125 kilometer route is meteen een echte uitdaging met 1.400 hoogtemeters. Deze route voert je zelfs door drie landen. De ultieme challenge is de ‘Grenspaal12 Ultimate Ride’ van 180 kilometers. Hiermee verleg je echt je grenzen op de gravel bike.

Inschrijven voor de Gravel Series Limburg kan via: www.gravel-limburg.nl. Veel succes met de winactie en tot 7 september in Banholt, de thuishaven van de Gravel Series.

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 17 maart 2024 om 18.00 uur jouw antwoord door via onderstaand formulier.

2. Onder de deelnemers met de juiste antwoorden, verloten we de volgende prijzen:

2 startbewijzen Specialized Gravel Series Limburg, inclusief 2 unieke Gravel Series-Buff

Inclusief koffie bij de start, meerdere rustplekken, technische en medische ondersteuning, ophaalservice, een lekkere warme maaltijd na afloop van je ride

3. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.











