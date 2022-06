Winactie: Maak kans op 2 overnachtingen in het fietsparadijs Willingen in Duitsland

Op drie uur rijden van Utrecht ligt het fietsparadijs Willingen. Je kunt er fantastisch racefietsen, gravellen en mountainbiken, met je fietsmaten of met het gezin. Maar als je echt eens uit je comfortzone wilt, dan moet je naar het bikepark waar Willingen beroemd om is. WielerFlits mag twee overnachtingen inclusief een prijzenpakket weggeven.

De regio rond het Duitse Willingen biedt voor ieder wat wils. Gemoedelijk of uitdagend een stuk fietsen, het kan allebei. Er zijn legio routes in het Sauerland en Upland, die voeren over de talrijke heuvels en bergen, over prachtige weides en door donkere bossen. Voor mountainbikers liggen er 12 routes met een lengte tussen de 16 en 62 kilometer te wachten.

Doe nu mee aan de winactie en maak kans op een verblijf in het Schröders Hotelpension van de Fietskathedraal in het Sauerland.

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 3 juli om 23:59 antwoord op de vraag in onderstaande winactie.

2. Onder de deelnemers die de vraag goed beantwoorden, wordt het volgende prijzenpakket verloot:

2 overnachtingen inclusief ontbijtbuffet in een Feel Good-tweepersoonskamer van het Schröders Hotelpension

3x gratis huur van GPS-apparaten met daarin routes die zijn voorbereid door specialisten

1 energiedrank en 1 energiereep voor elke tocht die je gaat maken

1 MTB-routekaart van het Bike Arena Sauerland

Mogelijkheid om laat uit te checken

3. De winnaar wordt na afloop via e-mail bekendgemaakt.



Winactie Willingen Hoeveel kilometer aan MTB-routes is er in het MTB Zone Bikepark Willingen?